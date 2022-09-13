Стали известны победители 11-го областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье»
В Красногородском районе конкурсная комиссия определила победителей 11-го областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье», сообщает корреспондент районной газеты «Заря». В этом году в конкурсе участвовало 37 человек. В финал попали лучшие подворья со всего региона.
В номинации «Лучшее ветеранское подворье» победили:
1. Семья Пименовых Антонина Фёдоровна и Пётр Иванович (Опочецкий район);
2. Семья Павловых Наталья и Александр (Красногородский район) ;
3. Семья Савченко Владимир и Шалина Надежда (Струго-Красненский район);
4. Семья Давыдовых Светлана и Юрий (Пустошкинский район);
5. Семья Калгановых Владимир и Любовь (Великолукский район).
Благодарности и подарки вручили всем пятерым семьям. Антонина Пименова из Опочецкого района получила приз зрительских симпатий.
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