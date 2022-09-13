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Страна и мир

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставлен в Букингемский дворец

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II во вторник вечером был доставлен в лондонскую резиденцию британских монархов – Букингемский дворец. За траурным кортежем из семи автомобилей в прямом эфире следили основные телеканалы страны, сообщает ТАСС.

Ранее дубовый гроб Ее Величества, укрытый королевским штандартом Великобритании, прибыл из Эдинбурга на авиабазу королевских ВВС Нортхолт в западной части Лондона. Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster встречала глава британского правительства Лиз Трасс.

У дворца катафалк встречали новый король Великобритании Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой, наследником престола принцем Уэльским Уильямом и его супругой принцессой Кейт. 

Ночь на среду тело королевы проведет в одном из парадных залов королевской резиденции, где с Ее Величеством смогут попрощаться ближайшие члены ее семьи, придворные и персонал резиденции. В среду оно будет перевезено в Вестминстерский дворец на орудийном лафете, запряженном восьмеркой вороных лошадей. За процессией будут наблюдать десятки тысяч людей.

В Вестминстерском холле – самом большом зале внутри здания парламента – закрытый гроб установят на возвышение, после чего духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл проведут короткую службу в присутствии короля Карла III и членов монаршей фамилии. После этого Вестминстерский холл будет открыт для прощания c королевой в течение четырех с половиной дней. Ожидается, что сотни тысяч жителей Великобритании лично простятся с Ее Величеством, отстояв многокилометровую очередь.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории – 70 лет и 7 месяцев.

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