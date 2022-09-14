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Церковное новолетие отмечают православные верующие 14 сентября

Церковное новолетие, которое в церковном календаре торжественно именуется «началом индикта», празднуют православные верующие 14 сентября. Об этом сообщает сайт calend.ru.

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем».

Отмечается, что любой «новогодний праздник» — довольно условная дата. Астрономы знают, что все точки земной орбиты абсолютно равноправны, и совершенно безразлично, какую из них принять за начало отсчета. 1 сентября юлианского календаря (14-е по новому стилю) — такая же условная дата. Даже учебный год в Средневековой Руси начинался не с 1 сентября, а три месяца спустя, 1 декабря, в день памяти пророка Наума.

В день церковного новолетия в православных храмах совершают особый молебен, в котором благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый.

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