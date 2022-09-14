Перспективы делового туризма в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

15:01, 14 сентября 2022, ПАИ

Перспективы делового туризма в Псковской области обсуждают 14 сентября в медиацентре Псковского агентства информации.

Деловой бизнес-турист — кто это? Каковы верспективы развития корпоративного туризма в Псковской области? Заинтересован ли ресторанно-гостиничный бизнес региона в деловых туристах? Чего не хватает псковской туристической инфраструктуре для развития бизнес-туризма?

Свои мнения обо всём этом и многом другом выскажут гости медиацентра. Круглый стол проходит в рамках еженедельного бизнес-проекта.