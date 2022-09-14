Москвичи готовы платить за корпоративы в Псковской области – Наталья Плявинская

15:31, 14 сентября 2022, ПАИ

Москвичи готовы платить за тимбилдинги и корпоративы в Псковской области, сообщила на круглом столе по деловому туризму руководитель Фонда инвестиционного развития региона Наталья Плявинская. Речь об этом шла на встрече в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.

По её мнению, деловой туризм несёт «огромный потенциал для региона между Петербургом и Москвой».

«Деловой туризм — это различные тренинги, тимбилдинги, корпоративы. Я сейчас езжу по муниципалитетам и смотрю объекты инфраструктуры под это, потому что есть запросы из Москвы. Люди хотят приезжать, но у нас в районах нет нужной инфраструктуры», — констатировала Плявинская.