Туроператор назвала наиболее платёжеспособных гостей региона

16:15, 14 сентября 2022, ПАИ

Деловой турист более платёжеспособный: он хочет хороший ужин, хороший обед и хорошо провести время, считает директор Агентства делового туризма Евгения Смирнова. Об этом она заявила на встрече в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.

По её мнению, деловой турист не просто готов потратить деньги в регионе, но и имеет такую возможность. «Нужно завлекать таких людей», — заявила она.

Директор турагентства обратила внимание, что в регионе есть варианты досуга, например Мальская долина. Также она отметила потребность в прогулках на кораблях.

«У нас экскурсии не адаптированы под деловых туристов. У них есть два свободных часа, но наши программы не адаптированы под это. Со временем и с опытом исправим это», — считает Евгения Смирнова.

Руководитель Фонда инвестиционного развития региона Наталья Плявинская отметила, что в Пскове есть проблемы с водными прогулками и с арендой транспорта в целом. По её мнению, представители данной сферы не закрывают даже потребности жителей региона, не говоря уже о туристах.

«Здесь надо говорить о коллаборации власти и туристической сферы. Надо привлечь кого-то, кто будет развивать регион в сфере делового туризма», — подчеркнула она.