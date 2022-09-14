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Общество

Власти ответили на вопрос псковича о мерах сдерживания цен на продукты

Разъяснение в ответ на вопрос псковича о принимаемых мерах сдерживания розничных цен дали в областном комитете по экономическому развитию. Запись размещена в группе «7 НЕБО» в соцсети «ВКонтакте».

В целях осуществления контроля за ситуацией на продовольственном рынке правительство Псковской области проводит еженедельный мониторинг рыночной конъюнктуры, ценовой ситуации на рынке продовольственных и непродовольственных товаров, говорится в сообщении.

Отмечается, что территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по региону не зафиксировал резкого роста цен на основные социально значимые продовольственные товары. Рост цен в Псковской области остаётся на уровне среднероссийского. В соответствии с действующим законодательством цены на продукты питания не подлежат государственному регулированию. «Формирование цен осуществляется предприятиями-производителями и предприятиями торговли самостоятельно с учётом фактически сложившихся затрат и прибыли, а также спроса и предложений на рынке соответствующих товаров», – пояснили в комитете.

Там подчеркнули, что при этом правительство региона принимает все возможные меры для стабилизации ситуации на потребительском рынке.

Напомним, что о факте роста цен граждане могут сообщить на горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области по телефону (8112) 62-65-28 или направить обращение в ФАС России через портал государственных услуг.

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