ВИДЕО Вышла очередная серия проекта «Псковские народные сказки»

17:06, 14 сентября 2022, ПАИ

Вышла очередная серия проекта «Псковские народные сказки», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.





Эта сказка была записана в деревне Нарично Невельского района. «С подобным сюжетом мы столкнулись впервые, почему он проявился в Невельском районе — загадка. Ведь даже близко здесь нет моря, а сказка «Про Морского кота» есть», — отметили в дирекции.

Проект подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке комитета по культуре Псковской области. Режиссёр-постановщик — Нина Витковская, звукорежиссёр — Дмитрий Волхонов, актёры-кукольники — Юлия и Николай Зубрилины, художник-кукольник — Мария Воробьёва, операторская группа — TM Videomaking.