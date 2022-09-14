Губернатор Псковской области показал, как будут выглядеть картины известных художников на фасадах псковских домов

22:25, 14 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой новый художественный проект, который будет реализован в Пскове. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram.

На Завеличье, Запсковье и ул. Советской Армии появятся графические изображения работ известных русских художников: И.Шишкина, И.Айвазовского, В.Ватенина, Б. Неменского, Б.Григорьева, П. Оссовского.

Все эти шедевры хранятся в Псковской картинной галерее. Рядом с соответствующими граффити будут размещены QR-коды для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида.

«К посту приложено несколько иллюстраций, которые очень наглядно показывают, как это будет выглядеть. Каждый из вариантов будет согласовываться с жильцами домов. Идея отличная! Уверен, такой интерактивный формат станет интересным дополнением для внешнего облика нашего любимого города», –написал Михаил Ведерников.