Фасады домов в Пскове украсят картины Айвазовского и Шишкина

17:50, 13 сентября 2022, ПАИ

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Полотна из Псковской картинной галереи появятся в виде граффити на домах в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект будет реализован на Завеличье, Запсковье и улице Советской Армии. На торцах жилых домов появятся графические изображения работ известных русских художников: И. Шишкина, И. Айвазовского, В. Ватенина, Б. Неменского, Б. Григорьева, П. Оссовского и других. Рядом с названием и автором картины будет размещен QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида. «Проект нацелен на культурное просвещение жителей и гостей города, на популяризацию музейного туризма», — отметила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в рамках рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Также Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева подвели предварительные итоги реализации мероприятий летнего событийного календаря. В этом году по поручению главы региона расширилась география проведения мероприятий. Фестивали и праздники проходили не только в Пскове и Великих Луках, но и в других муниципалитетах.

Большой отклик у жителей и гостей региона получили Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах, концерт классической музыки «На страже мира. Чудские берега» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра вблизи мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» у деревни Самолва Гдовского района, фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» в Усвятском районе, традиционный «Курган Дружбы» в Себежском районе, международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» сразу в нескольких районах области, мероприятия в Великих Луках по случаю Дня города и 350-летия со дня рождения Петра Великого и другие.

«Стояла задача насытить нынешнее лето событийными проектами и сделать максимально интересным и незабываемым пребывание гостей нашего региона. По-моему, у нас всё получилось. Небывалое количество фестивалей, познавательных и развлекательных мероприятий. Большая часть из них войдёт на постоянной основе в региональный событийный календарь», — обозначила Ольга Тимофеева.

Михаил Ведерников констатировал, что в этом году было действительно много разноплановых мероприятий: музыкальных, исторических, гастрономических. «Многие из них были реализованы за счёт привлечения грантовых средств. С начала года по линии грантов на культурные мероприятия привлечено более 70 млн рублей, это серьёзное подспорье для регионального бюджета», — отметил он.

Глава региона поставил задачу комитету по культуре не снижать планку активности и уже сейчас приступить к формированию событийного календаря на 2023 год, представив его на обсуждение в ближайшее время.