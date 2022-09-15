Несусветным назвала рост цен на отдых руководитель Псковского союза туриндустрии

13:12, 15 сентября 2022, ПАИ

Несусветным назвала рост цен на отдых председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Цены выросли в два-три раза. Это несусветно. При отсутствии роста доходов это, конечно, очень плохо. Отдых всё-таки важная часть жизни. Но сейчас каждый определяет более перспективные траты для себя и своей семьи», — отметила Светлана Баранова.

В качестве примера эксперт привела цену на путёвку на Мальдивы в размере 213 тысяч рублей на человека, недельный отдых в Турции обойдётся в 60-80 тысяч. «В Сочи очень выросли цены на август и сентябрь. Но, в общем, отдохнуть по приемлемой цене можно. Есть места, где недельный отдых будет стоить 12-15 тысяч», — добавила Светлана Баранова.