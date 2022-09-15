Псковичи отправились на Международный фестиваль детских команд КВН

16:16, 15 сентября 2022, ПАИ

Псковская команда КВН «Чай вдвоем» из учащихся школы №2 и воспитанников детского центра «Надежда» представляет регион в Анапе на XI Международном фестивале детских команд КВН. Там собрались 1400 ребят из 54 субъектов России, Белоруссии, Казахстана, ЛНР и ДНР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Дети участвуют в мастер-классах по хореографии, актерскому, танцевальному и ораторскому искусству, интерактивном шоу «Музыкалити». Каждый день для них выступают участники телевизионных лиг Международного союза КВН. Впервые в программе фестиваля новые направления детского юмористического творчества: «Стендап», «Импровизация», «Блогинг».

По итогам фестиваля определят участников нового сезона телевизионного шоу «Детский КВН» и Всероссийской Юниор-лиги КВН.