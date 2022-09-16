До 15 градусов прогреется воздух в Пскове
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 16 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Днем в большинстве районов, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов, минимальная ночью: +6...+11.
В Пскове пройдут кратковременные дожди. Температура днем: +13...+15, ночью: +8...+10. В Великих Луках днем прогнозируются кратковременные дожди, ночью существенных осадков не ожидается. Температура днем: +14...+16, минимальная ночью: +6...+8 градусов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
16 сентября 2022
Куба ждет российских туристов
16 сентября 2022
День секретаря празднуют сегодня в России