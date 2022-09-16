Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До 15 градусов прогреется воздух в Пскове

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 16 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Днем в большинстве районов, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов, минимальная ночью: +6...+11.                          

В Пскове пройдут кратковременные дожди. Температура днем: +13...+15, ночью: +8...+10. В Великих Луках днем прогнозируются кратковременные дожди, ночью существенных осадков не ожидается. Температура днем: +14...+16, минимальная ночью: +6...+8 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

В Полистовском заповеднике появится новый экомаршрут

16 сентября 2022

Три дороги к туристическим объектам отремонтировали в Псковской области
16 сентября 2022

Опрос показал, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19
16 сентября 2022

До 15 градусов прогреется воздух в Пскове
16 сентября 2022

Куба ждет российских туристов

16 сентября 2022

Памятные доски в честь героев СВО установили в школах Псковской области
16 сентября 2022

H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию
16 сентября 2022

День секретаря празднуют сегодня в России


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...