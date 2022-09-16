Очередной выпуск «Псковского телеграма» готовится к выходу в эфир

17:01, 16 сентября 2022, ПАИ

Очередной выпуск «Псковского телеграма» готовится к выходу в эфир. Выборы в Псковской области завершились, партийная палитра в представительных органах власти слегка заиграла новыми красками, оценки поставлены, фамилии известны — об этом в свежем выпуске проекта «Псковский телеграм» поговорят сегодня, 16 сентября, его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, темами программы станут отопление и то, как его понимают некоторые телеграм-каналы, обновлённое вещание «Первого Псковского» и его ядерная аудитория, а также будет роздана очередная порция «розовых таблеток».

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в телеграм-пространстве региона и за его пределами. Программа выходит в свет в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», а в 18:00 — в эфире телеканала «Первый Псковский».