Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Очередной выпуск «Псковского телеграма» готовится к выходу в эфир

Очередной выпуск «Псковского телеграма» готовится к выходу в эфир. Выборы в Псковской области завершились, партийная палитра в представительных органах власти слегка заиграла новыми красками, оценки поставлены, фамилии известны — об этом в свежем выпуске проекта «Псковский телеграм» поговорят сегодня, 16 сентября, его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, темами программы станут отопление и то, как его понимают некоторые телеграм-каналы, обновлённое вещание «Первого Псковского» и его ядерная аудитория, а также будет роздана очередная порция «розовых таблеток».

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в телеграм-пространстве региона и за его пределами. Программа выходит в свет в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», а в 18:00 — в эфире телеканала «Первый Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

Очередной выпуск «Псковского телеграма» готовится к выходу в эфир
16 сентября 2022

Россияне раскупают железнодорожные туры в Белоруссию
16 сентября 2022

Инвестиции в крипту: великолучанин перевёл мошенникам более 650 тысяч рублей

16 сентября 2022

Движение по Троицкому мосту в Пскове откроют в этом году, заверил Александр Грацкий
16 сентября 2022

Ещё 273 человека заразились коронавирусом в Псковской области
16 сентября 2022

Пресс-конференция, посвящённая спартакиаде «Школьные игры», проходит в медиацентре ПАИ
16 сентября 2022

Отряд мобильного особого назначения «Кром» отметил 30-летний юбилей
16 сентября 2022

Ремонт дорог в отдалённых районах Пскова запланирован на 2023 год

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...