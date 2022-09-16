Россияне раскупают железнодорожные туры в Белоруссию
Железнодорожные туры из России по городам Белоруссии планируют продлить на осень. Организаторы приняли это решение в связи с ростом интереса к этому направлению туризма, сообщает РИА Новости.
Поезда отправляются из Москвы и следуют через Минск. В одном случае заезжают в Гродно, в другом — в Брест, затем возвращаются в российскую столицу. В пути туристы проводят четыре дня и три ночи: днём — на экскурсиях, а ночью – в поезде.
В варианте «Лайт» больше свободного времени, в программу «Стандарт» включены посещения замкового комплекса в Минске и Беловежской пущи в Бресте, а также обеды. В белорусской столице туристов ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по главным магистралям и площадям города.
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