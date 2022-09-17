Кратковременные дожди ждут жителей Псковской области 17 сентября
Кратковременные дожди пройдут в Пскове и Псковской области 17 сентября, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
По Псковской области облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов, ночью местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура: максимальная днем +12+17, минимальная ночью +5+10.
В Пскове кратковременные дожди. Температура: максимальная днем +13+15, минимальная ночью +8+10.
В Великих Луках днем кратковременные дожди ночью без существенных осадков. Температура: максимальная днем +14+16, минимальная ночью 6+8.
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