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Общество

Кратковременные дожди ждут жителей Псковской области 17 сентября

Кратковременные дожди пройдут в Пскове и Псковской области 17 сентября, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

По Псковской области облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов, ночью местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура: максимальная днем +12+17, минимальная ночью +5+10.                          

В Пскове кратковременные дожди. Температура: максимальная днем +13+15, минимальная ночью +8+10.

В Великих Луках днем кратковременные дожди ночью без существенных осадков. Температура: максимальная днем +14+16, минимальная ночью 6+8.

 

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