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Иван Демьян: «От Пскова, от людей – искренняя энергетика»

Лидер группы «7Б» Иван Демьян поделился чувствами от происходящего фестиваля в Пскове с корреспондентом Псковского агентства информации.

«От Пскова, от людей – искренняя энергетика. Люди это воспринимают всё от души, как и есть, это самое главное – такой обмен энергии. Они понимают, что с ними делятся своим творчеством. Мы это чувствуем всегда», - заявил музыкант.

Фестивали Иван Демьян считает хорошим способом зарядить и людей и артистов, показать и напомнить о творчестве и сильном энергетическом заряде.

«Я давно не был в Пскове, но воспоминания приятные. Для меня нет формата площадки, я проходил через квартирники, небольшие клубы, дворцы, и не важно как человек сидит перед тобой», - рассказал исполнитель.

Напомним, что сегодня группа «7Б» в ходе фестиваля «Русское лето» выступала в Финском парке.

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