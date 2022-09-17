Иван Демьян: «От Пскова, от людей – искренняя энергетика»
Лидер группы «7Б» Иван Демьян поделился чувствами от происходящего фестиваля в Пскове с корреспондентом Псковского агентства информации.
«От Пскова, от людей – искренняя энергетика. Люди это воспринимают всё от души, как и есть, это самое главное – такой обмен энергии. Они понимают, что с ними делятся своим творчеством. Мы это чувствуем всегда», - заявил музыкант.
Фестивали Иван Демьян считает хорошим способом зарядить и людей и артистов, показать и напомнить о творчестве и сильном энергетическом заряде.
«Я давно не был в Пскове, но воспоминания приятные. Для меня нет формата площадки, я проходил через квартирники, небольшие клубы, дворцы, и не важно как человек сидит перед тобой», - рассказал исполнитель.
Напомним, что сегодня группа «7Б» в ходе фестиваля «Русское лето» выступала в Финском парке.