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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 19 сентября

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 19 сентября, в 9:00.

Ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев расскажут зрителям о главных событиях предстоящей недели.

О благоустройстве общественных территорий, городских мероприятиях этой осенью, как будут украшать Псков к новогодним праздникам, Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с главой администрации города Борисом Елкиным. 

Еще одним гостем передачи станет руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева. Ведущие обсудят благотворительные акции, запланированные на ближайшее время, а также участие нашего региона в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛДНР и освобожденных территорий Украины.

Смотрите на сайте Псковского агентства информации и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 19 сентября в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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