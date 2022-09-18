Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 19 сентября

14:36, 18 сентября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 19 сентября, в 9:00.

Ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев расскажут зрителям о главных событиях предстоящей недели.

О благоустройстве общественных территорий, городских мероприятиях этой осенью, как будут украшать Псков к новогодним праздникам, Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с главой администрации города Борисом Елкиным.

Еще одним гостем передачи станет руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева. Ведущие обсудят благотворительные акции, запланированные на ближайшее время, а также участие нашего региона в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛДНР и освобожденных территорий Украины.

Смотрите на сайте Псковского агентства информации и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 19 сентября в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».