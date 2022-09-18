Житель Иркутской области убил полуторагодовалого сына сожительницы из-за громкого плача
Житель деревни Красный Яр Иркутской области убил полуторагодовалого сына сожительницы из-за громкого плача. Об этом сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах.
По сведениям телеканала, в день трагедии 22-летний молодой человек остался сидеть один с ребенком. Мужчина не сумел успокоить плачущего мальчика и несколько раз ударил его об стену. В результате ребенок погиб из-за черепно-мозговой травмы. В семье воспитываются еще трое детей.
Сожитель матери погибшего ребенка нигде не работает и стоит на учете в психдиспансере с диагнозом «умственная отсталость».
В отношении жителя Иркутской области возбудили дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство»). Его уже задержали.
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