Житель Иркутской области убил полуторагодовалого сына сожительницы из-за громкого плача

16:39, 18 сентября 2022, ПАИ

Житель деревни Красный Яр Иркутской области убил полуторагодовалого сына сожительницы из-за громкого плача. Об этом сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах.

По сведениям телеканала, в день трагедии 22-летний молодой человек остался сидеть один с ребенком. Мужчина не сумел успокоить плачущего мальчика и несколько раз ударил его об стену. В результате ребенок погиб из-за черепно-мозговой травмы. В семье воспитываются еще трое детей.

Сожитель матери погибшего ребенка нигде не работает и стоит на учете в психдиспансере с диагнозом «умственная отсталость».

В отношении жителя Иркутской области возбудили дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство»). Его уже задержали.