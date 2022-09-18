На Московской книжной ярмарке представили путеводители по Псковской области

18:45, 18 сентября 2022, ПАИ

Художница Варвара Леднёва представила путеводители по Псковской области на Московской Международной книжной ярмарке. Об этом сообщает газета «Псковская провинция».

В Москве прошла 35-я международная книжная ярмарка, крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе.

Варвара Леднёва представила свои новые комиксы-путеводители, среди которых были и путеводители по Псковской области – «Пушкинские горы и город Остров» и «Талабские острова».

«Рассказывать про Псковскую область было интересно, - рассказала Варвара Леднёва. - В целом ярмарка оказалась интересным и познавательным мероприятием, Среди участников почти никто не знал про город Остров и про Талабские острова – получился эксклюзив ни чуть не меньше, чем чудеса Приморья или Сибири».

Рисунки Варвары были использованы для создания карты Исторического центра города Пскова, которая была создана Туристским информационным центром Псковской области.