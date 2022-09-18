На Московской книжной ярмарке представили путеводители по Псковской области
Художница Варвара Леднёва представила путеводители по Псковской области на Московской Международной книжной ярмарке. Об этом сообщает газета «Псковская провинция».
В Москве прошла 35-я международная книжная ярмарка, крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе.
Варвара Леднёва представила свои новые комиксы-путеводители, среди которых были и путеводители по Псковской области – «Пушкинские горы и город Остров» и «Талабские острова».
«Рассказывать про Псковскую область было интересно, - рассказала Варвара Леднёва. - В целом ярмарка оказалась интересным и познавательным мероприятием, Среди участников почти никто не знал про город Остров и про Талабские острова – получился эксклюзив ни чуть не меньше, чем чудеса Приморья или Сибири».
Рисунки Варвары были использованы для создания карты Исторического центра города Пскова, которая была создана Туристским информационным центром Псковской области.
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