В Великолукском районе продолжается строительство ФАПа
Модульный фельдшерско-акушерский пункт строят в деревне Липец, сообщает газета «Наш путь».
В данный момент модульный ФАП уже возведен. Также идёт благоустройство близлежащей территории.
Напомним, что в Великолукском районе в период 2021-2022 годов будет введено три ФАПа в деревнях Баландино, Булынино и Урицкое. Также в период 2022-2023 годов ФАПы появятся в деревнях Черпесса, Лычево и Липец.
Фельдшерско-акушерский пункт будет построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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