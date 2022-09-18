В Великолукском районе продолжается строительство ФАПа

21:39, 18 сентября 2022, ПАИ

Модульный фельдшерско-акушерский пункт строят в деревне Липец, сообщает газета «Наш путь».

В данный момент модульный ФАП уже возведен. Также идёт благоустройство близлежащей территории.

Напомним, что в Великолукском районе в период 2021-2022 годов будет введено три ФАПа в деревнях Баландино, Булынино и Урицкое. Также в период 2022-2023 годов ФАПы появятся в деревнях Черпесса, Лычево и Липец.

Фельдшерско-акушерский пункт будет построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.