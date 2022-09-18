Объявлены итоги спартакиады союзного государства по шахматам

22:24, 18 сентября 2022, ПАИ

Подведены итоги турнира по шахматам, который проходил в Пскове в соответствии с Положением о Спартакиаде Союзного государства России и Республики Беларусь среди школьников.

Россию на нём представляли юные шахматисты Москвы, Республики Чувашия, Орловской и Псковской областей.

В заключительный день соревнования состоялись два тура командного турнира. В 6 туре были зафиксированы следующие результаты.

1. Чувашская Республика — Брестская область ½ : 3½

2. г. Минск — Орловская область 3½ : ½

3. г. Москва — Минская область 0 : 4

4. Псковская область — Могилевская область 4 : 0.

Жеребьёвка последнего тура как раз и свела эти команды в личных матчах. Так школьники из Минска играли со своими сверстниками из Брестской области, а команда псковских школьников с юными шахматистами Минской области.

В результате упорной борьбы команда из Брестской области переиграла школьников из г. Минск со счетом 2½:1½, а школьники Минской области добились победы над командой Псковской области со счетом 3:1.

Результаты других матчей: Могилевская область — Чувашская Республика 0:4, Орловская область — г. Москва 4 : 0.

По итогам соревнований победителем стала команда школьников Брестской области, второе место у команды г. Минска, бронзовые награды у команды школьников Минской области.

Псковская команда заняла 4 место, набрав одинаковое количество очков с командой сверстников из Минской области, но уступила им дополнительным показателям: по личной встрече и матчевым очкам.