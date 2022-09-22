Предложения по обновлению парков обсудили в Пушкинских Горах

12:47, 21 сентября 2022, ПАИ

Общественное обсуждение проекта по благоустройству состоялось в администрации Пушкиногорского района 20 сентября. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Речь шла о развитии территорий парков «Борок» и «Лукоморье» и сквера имени А. Ф. Васильевой. Участники поделились своими идеями и предложениями, как преобразить пространства.





В обсуждении приняли участие представители администрации Пушкиногорского района, городского поселения «Пушкиногорье» и неравнодушные местные жители. Участники мероприятия обсудили свои пожелания по содержанию проекта благоустройства, озвучили различные идеи, связанные с внешним видом и событийным наполнением территории. Среди предлагаемых к размещению объектов - фонтаны, каток, смотровая площадка, современная детская площадка, тематические фотозоны, велодорожки и другое. В завершение мероприятия каждая группа презентовала кратко свои запросы и идеи территории проектирования.







«Благодаря совместным усилиям администрации Пушкиногорского района и администрации городского поселения «Пушкиногорье» удалось повторно получить возможность подать заявку на конкурс по формированию комфортной городской среды на 2023 год», - отметил глава городского поселения Александр Афанасьев.

Общественное обсуждение - это первый этап работы по формированию заявки на конкурс, далее будут проведены циклы встреч с жителями, местными сообществами и организациями Пушкинских Гор. Рассмотрение конкурсных проектов для отбора лучшего состоится в конце 2022 года, а в случае победы проект по благоустройству в Пушкинских Горах должен быть реализован до конца 2023 года.

Напомним, что в этом году Пушкинские Горы участвуют во втором этапе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Министерства строительства РФ. В случае победы Пушкинские Горы получат финансирование на реализацию проекта. Программу для конкурсной заявки разрабатывает администрация района, команда архитектурного бюро «Апрель» и «Проект Даль».