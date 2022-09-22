Операция «Мак-2022» стартовала в Псковской области

12:35, 21 сентября 2022, ПАИ

Оперативно-профилактическая операция «Мак-2022» стартовала в Псковской области 21-го и продлится до 30 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Операция состоит из пяти этапов, которые начались в июне и завершатся в октябре, и направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений, а также на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, пояснили в ведомстве

«Подразделения УМВД России по городу Пскову проводят отработку жилого массива и частного сектора с целью выявления и уничтожения очагов произрастания мака и конопли. Кроме того, идёт выявление и перекрытие каналов транспортировки наркотических средств, в том числе синтетических, привлечение к ответственности лиц, употребляющих наркотики», - говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении призвали псковичей проверить свои дачные участки: «Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Практически все сорта мака содержат наркотические вещества! Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам! Наркомания – острейшая проблема всего общества!»

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по телефону доверия (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49, телефону дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области (8112) 59-37-00.