Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Псковской области откроют участки для голосования на референдумах о вхождении в состав РФ

Участки для голосования по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации для жителей Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей откроют в Псковской области. В период с 23 по 27 сентября будут работать четыре участка. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

С 23 сентября по 26 сентября члены комиссий референдумов будут работать только в выездном формате для обеспечения возможности участия в голосовании граждан, которые не могут прибыть в помещение для голосования.

А 27 сентября пройдет голосование на участках и по заявкам на дому.

Отмечается, что 22 сентября для участников референдума будет открыта горячая линия. Вопросы можно будет задать с 9:00 до 20:00 по номеру телефона: 8-800-222-17-05.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 сентября 2022

Юрий Сорокин: Жители освобождённых территорий Украины должны сами решить, как им жить и на каком языке разговаривать
21 сентября 2022

Алексей Севастьянов — о юго-востоке Украины: Мы должны победить, восстановить эти регионы
21 сентября 2022

Эстония отказалась предоставлять убежище россиянам-уклонистам

21 сентября 2022

Координатор псковского отделения ЛДПР высказался о референдумах
21 сентября 2022

Виктор Остренко: Россия должна сделать главное – защитить своих
21 сентября 2022

Жители Херсонской области рассказали, почему поддерживают вхождение в состав РФ
21 сентября 2022

О необходимости сплочения партий заявил Александр Братчиков
21 сентября 2022

В Псковской области откроют участки для голосования на референдумах о вхождении в состав РФ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...