В Псковской области откроют участки для голосования на референдумах о вхождении в состав РФ

13:45, 21 сентября 2022, ПАИ

Участки для голосования по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации для жителей Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей откроют в Псковской области. В период с 23 по 27 сентября будут работать четыре участка. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

С 23 сентября по 26 сентября члены комиссий референдумов будут работать только в выездном формате для обеспечения возможности участия в голосовании граждан, которые не могут прибыть в помещение для голосования.

А 27 сентября пройдет голосование на участках и по заявкам на дому.



Отмечается, что 22 сентября для участников референдума будет открыта горячая линия. Вопросы можно будет задать с 9:00 до 20:00 по номеру телефона: 8-800-222-17-05.