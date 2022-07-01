Шансон, панк-рок и классика: кому подпевают псковские випы

15:02, 26 сентября 2022, ПАИ

Гости медиацентра Псковского агентства информации рассказали, каким исполнителям и музыкальным жанрам отдают предпочтение и какие песни играют в их плейлисте.

Напомним, Михаил Ведерников во время эфира в рамках программы «Первый на седьмом» рассказал о своих музыкальных предпочтениях, но конкретных исполнителей не назвал. Ведущая программы предложила создать опрос на эту тему в группе радиостанции.

Руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов

– Музыку слушаю в основном в машине и довольно редко, когда занимаюсь делами, – включаю для фона. Плейлиста в телефоне, в соцсетях у меня нет, но есть на флешке. В основном это рок – «Наутилус», «ДДТ» (до определенного момента, когда он мне был понятен, Юрий Юлианович), Владимир Семенович Высоцкий, безусловно, «Агата Кристи». Не брезгую какими-нибудь ретрошкольными композициями – те же Bad Boys Blue, Savage, Secret Service.

Заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов

– Я слушаю музыку на радио, где крутят композиции 80–90-х годов. На случай, когда нет сигнала, у меня в машине лежат несколько дисков – Modern Talking и «Кино». Мне нравятся The Beatles, Depeche Mode, Deep Purple. Это 80-е годы, когда я был молодой и учился в институте, у нас в общежитии, прямо на Ротной, 34, была внизу дискотека, мы там танцевали под эту музыку. Хорошо знаю песни «Кино» и часто подпеваю им. Кстати, у «Машины времени» тоже хорошие песни.

Спортсмен из Республики Беларусь Вадим Путьков

– Я слушаю музыку в машине. На флешке у меня много музыкальных композиций, начиная от Юры Шатунова и заканчивая Deep Purple, Led Zeppelin, ABBA, Pink Floyd, Arabesque. Я с удовольствием слушаю Магомаева и Кобзона. В моем плейлисте около 500 песен, я их лично сам подбираю, чтобы лишнего не было ничего, чтобы каждая песня радовала слух.

Учитель физической культуры в школе № 8, педагог дополнительного образования секции волейбола Сергей Иванов

– Музыку слушаю в машине в поездках либо на телефоне во время тренировок. Предпочитаю более спокойные мелодии. Часто пользуюсь музыкальными рекомендациями в соцсети «ВКонтакте». Мне нравятся «Любэ», Розенбаум, Елка, Егор Крид, то есть всего понемножку. Недавно стал слушать молодого исполнителя Shaman. У него в репертуаре есть хорошая патриотическая песня – «Встанет». В машине слушаю радио.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова

– В моем плейлисте есть радиостанция «Серебряный дождь», которую безумно люблю, и очень рада, что мои музыкальные интересы разделяет большое количество людей. Была очень смешная ситуация. Сдала машину в ремонт, и мастер сказал: «Господи, я наконец-таки нашел нормальную музыку. На какой волне она?». Приезжаю к нему в следующий раз забирать автомобиль, и он его слушает. Для меня это радио всегда интересно по концепту подбора музыки. Иногда еще включаю «Радио для двоих». Еще пользуюсь «Яндекс.Музыкой». Музыка, играющая там, – это выбор «Яндекса», я уже полагаюсь абсолютно на него, он миксует из того, что нравится мне. Обязательно есть Стинг, Сурганова, Диана Арбенина. А думается хорошо под какую-нибудь спокойную музыку из того, что гоняет Bridge.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов

– Слушаю все в зависимости от настроения. Бывает, услышишь что-то давно забытое и начинаешь подпевать. С удовольствием послушаю песни «Миллион алых роз», «Вы не верьте, что живу я как в раю», «Счастье – оно как птица» Аллы Пугачевой. Из шансона – Жека, Асмолов, «Бутырка», из рока – люблю группу «Кино». Хорошие тексты и музыку всегда с удовольствием слушаю. Бывает, проснешься с утра, какая-то в голову мелодия, песня приходит. Включаю на телефоне, и настроение сразу хорошее.

Организатор беговых мероприятий в регионе Артур Екабсон

– Слушаю то, что меня вдохновляет, несмотря на все, – это панк-рок. В любой момент жизни включаешь панк-рок – и сразу заряд позитива. На самом деле из таких «мастодонтов» первое, что на ум приходит, – это великая вещь группы The Offspring «The Future Is Now». Мне очень нравятся «Пилот», «Король и Шут». «Лесник» группы «Король и Шут» – это, конечно, классика. Есть, конечно, и какие-то великие вещи, например Loc-Dog, есть у нас такой хип-хоп-исполнитель. Он был известен тем, что первым в 2008 году начал исполнять рэп под электромузыку. Такого не было никогда – на российском поприще исполнителей точно. У него есть хорошая вещь, она называется «Шиза», это из лирического, она отличается от всех хип-хоп-песен, которые вы слышали в своей жизни, но она очень глубокомысленная, философская. А так – панк-рок, конечно.

Директор детского спортивного центра «Юность» – центра ГТО Пскова Александр Камезин

– В машине и на даче слушаю радио. В моем плейлисте много шансона, мне нравятся Михаил Круг и Шуфутинский. Считаю, что «3 сентября» – это не лучшая песня Шуфутинского. Мне больше нравится «Пальма де Майорка». Мой отец хорошо в свое время исполнял его. Слушаю песни 80-х, особенно Scorpions люблю.

Представитель российской делегации на спартакиаде Союзного государства в Пскове Ольга Кныш

– Последние пять лет я перемещаюсь на работу в метро, по пути наушники я не надеваю и музыку не слушаю. Недавно мы с мужем ездили в Крым, слушали по радио классическую музыку, и он любит классику, и мне очень нравится, она так умиротворяет. Не могу отдать предпочтение одному композитору. Например, нравится творчество Бетховена.

Мастер спорта России по биатлону Александр Кузьмин

– Сейчас в моем топ-листе группа Gayazovs Brothers и их песня «Малиновая «Лада». Я часто ее слушаю, а мои дети танцуют под нее прекрасно. Вторая любимая песня – «Стрелы» Тоси Чайкиной, «По барам» Анны Асти. Это три песни, которые я перематывал на протяжении часа перелета из Москвы до Пскова. В юности я был фанатом «Фабрики звезд». Недавно в Псков приезжала группа «Корни», они выступали в Финском парке. На концерте я во весь голос кричал «Я теряю корни». Я абсолютно спокойно отношусь к музыкальным жанрам. Могу послушать рэп, Тимати или Элджея. В основном пользуюсь сервисом «VK Музыка».