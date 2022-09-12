Музыкальные предпочтения губернатора угадывают псковичи

14:27, 12 сентября 2022, ПАИ

Псковичи угадывают, музыку каких исполнителей предпочитает губернатор области Михаил Ведерников. Опрос размещён в сообществе «7 НЕБО | 107,1 FM (Псков)» в соцсети «ВКонтакте».

Здесь представлены такие варианты, как «ДДТ», U2, Тимати, Газманов, Клава Кока и другие. Многие подписчики предположили, что правильный ответ — группа «ДДТ».

«Мне так нравится, когда Михаил Юрьевич выключает в себе чиновника и становится «живым» парнем с эмоциями», — отметил в комментариях под опросом участник группы.

Ранее Михаил Ведерников во время эфира в рамках программы «Первый на седьмом» рассказал о своих музыкальных предпочтениях, но конкретных исполнителей не назвал. Ведущая программы предложила создать опрос на эту тему в группе радиостанции.

«Давайте. Я скажу, угадали или нет», — согласился Михаил Ведерников.