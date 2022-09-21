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Политика

Признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями» предложил глава МИД Эстонии

Обозначить Донецкую и Луганскую народные республики как «террористические организации», ужесточить санкции против России, а также увеличить военную помощь Украине предложил властям Евросоюза министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. 

«Нам нужно немедленно нарастить выделение военной помощи Украине. Нам нужно срочно усилить санкции. Эстония предлагает ЕС признать Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями, так же как мы считаем террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ)», — заявил министр в среду в интервью американской газете «Политико», комментируя решение руководства РФ провести частичную мобилизацию, передаёт ТАСС. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. 

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