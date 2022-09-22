Путин объявил о частичной мобилизации в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Указ предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку, сообщает газета «Известия».
Согласно указу президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Как указал Путин в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.
«Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно», - указал Путин.
Глава государства напомнил об откровенной антироссийской политике Запада и стремлении Вашингтона и Брюсселя уничтожить страну. Он указал, что Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства.
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