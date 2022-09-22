До 15 градусов тепла ожидается 22 сентября в Пскове
Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Псковской области 22 сентября. Местами возможны кратковременные дожди, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Температура воздуха днём составит +10...+15 градусов, ночью: +2...+7. Ветер будет северных направлений, умеренный.
В Пскове ожидается погода без существенных осадков. Температура днём: +13...+15, ночью: +5...+7 градусов.
В Великих Луках пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днём: +12...+14, ночью: +4...+6 градусов.
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