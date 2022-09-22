Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Избран председатель нового созыва Псковской гордумы

Избран председатель Псковской городской Думы 7-го созыва. Им стал представитель партии «Единая Россия» Александр Гончаренко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской гордумы, которая проходит сегодня, 22 сентября.

Фото: Александр Гончаренко / «ВКонтакте»

Помимо Александра Гончаренко, кандидатуру которого поддержали 22 депутата, на пост председателя ПГД также претендовали Александр Баев (КПРФ) и Татьяна Пасман («Яблоко»), они набрали 2 и 1 голос соответственно.

Александр Георгиевич Гончаренко родился в 1956 году в Крымской области. Имеет высшее военное образование. С 1975 по 20 августа 2005 года проходил службу на различных должностях в различных регионах погрануправлений ФСБ РФ. С 1997 по 2002 год был начальником Псковского погранотряда, пограничным представителем РФ на российско-эстонском участке границы. Перед увольнением со службы руководил кадровыми органами пограничной службы УФСБ России по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге.

В 2005 году уволен в запас в звании полковника. Затем был назначен заместителем главы администрации города Пскова. Покинул этот пост в июле 2007 года.

С 2007 года руководил Псковским городским исполкомом «Единой России». С 2011 по 2016 год являлся заместителем руководителя, руководителем Псковского регионального исполнительного комитета «Единой России».

С 2020 года был советником главы города Пскова.

Александр Гончаренко меет государственные и ведомственные награды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

О планах участвовать в конкурсе на должность главы Пскова сообщил Борис Елкин

22 сентября 2022

Депутат Андрей Козлов поддержал решение о проведении референдумов
22 сентября 2022

Геннадий Афанасьев официально вступил в должность главы Дедовичского района
22 сентября 2022

Избран председатель нового созыва Псковской гордумы
22 сентября 2022

Переизбран председатель Собрания депутатов Великолукского района
22 сентября 2022

Началась трансляция сессии Псковской городской Думы
22 сентября 2022

ПАИ в прямом эфире будет транслировать сессию гордумы нового созыва
21 сентября 2022

Юрий Сорокин: Жители освобождённых территорий Украины должны сами решить, как им жить и на каком языке разговаривать

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...