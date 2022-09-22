Избран председатель нового созыва Псковской гордумы

10:44, 22 сентября 2022, ПАИ

Избран председатель Псковской городской Думы 7-го созыва. Им стал представитель партии «Единая Россия» Александр Гончаренко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской гордумы, которая проходит сегодня, 22 сентября.

Помимо Александра Гончаренко, кандидатуру которого поддержали 22 депутата, на пост председателя ПГД также претендовали Александр Баев (КПРФ) и Татьяна Пасман («Яблоко»), они набрали 2 и 1 голос соответственно.

Александр Георгиевич Гончаренко родился в 1956 году в Крымской области. Имеет высшее военное образование. С 1975 по 20 августа 2005 года проходил службу на различных должностях в различных регионах погрануправлений ФСБ РФ. С 1997 по 2002 год был начальником Псковского погранотряда, пограничным представителем РФ на российско-эстонском участке границы. Перед увольнением со службы руководил кадровыми органами пограничной службы УФСБ России по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге.

В 2005 году уволен в запас в звании полковника. Затем был назначен заместителем главы администрации города Пскова. Покинул этот пост в июле 2007 года.

С 2007 года руководил Псковским городским исполкомом «Единой России». С 2011 по 2016 год являлся заместителем руководителя, руководителем Псковского регионального исполнительного комитета «Единой России».

С 2020 года был советником главы города Пскова.

Александр Гончаренко меет государственные и ведомственные награды.