Александр Гончаренко: Моя задача – сделать работу Думы дружной и слаженной

10:55, 22 сентября 2022, ПАИ

И. п. главы города Пскова Сергей Гаврилов поздравил единоросса Александра Гончаренко с избранием на пост председателя Псковской городской Думы 7-го созыва.

«Низкий поклон за доверие и поддержку. Основная моя задача – сделать работу Думы дружной и слаженной», - ответил на поздравления Александр Гончаренко и предложил сделать перерыв в работе Думы до 14:00 23 сентября.

Кроме того, Александр Гончаренко высказал пожелание провести личную встречу с каждым депутатом до завтрашнего дня. «Еще раз спасибо. Надеюсь, все получится», - заключил он.

Ранее стало известно, что кандидатуру Александра Гончаренко поддержали 22 депутата.