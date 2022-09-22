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Политика

Александр Гончаренко: Моя задача – сделать работу Думы дружной и слаженной

И. п. главы города Пскова Сергей Гаврилов поздравил единоросса Александра Гончаренко с избранием на пост председателя Псковской городской Думы 7-го созыва.

«Низкий поклон за доверие и поддержку. Основная моя задача – сделать работу Думы дружной и слаженной», - ответил на поздравления Александр Гончаренко и предложил сделать перерыв в работе Думы до 14:00 23 сентября.

Кроме того, Александр Гончаренко высказал пожелание провести личную встречу с каждым депутатом до завтрашнего дня. «Еще раз спасибо. Надеюсь, все получится», - заключил он. 

Ранее стало известно, что кандидатуру Александра Гончаренко поддержали 22 депутата. 

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