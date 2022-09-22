Горячие линии по референдуму открыли в Псковской области для избирателей из ДНР и ЛНР

10:58, 22 сентября 2022, ПАИ

Для избирателей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Псковской области работают горячие линии по вопросам, касающимся участия в референдумах, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона.

8 (800) 200-00-20 - для находящихся на территории России жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

8 (800) 222-17-05 - для находящихся на территории Псковской области жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Линии работают с 9:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что избиратели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены были уехать с этих территорий и находятся в Псковской области, также смогут проголосовать на референдумах. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Будут работать четыре участка.

С 23 сентября по 26 сентября члены комиссий референдумов будут работать только в выездном формате. 27 сентября пройдет голосование на участках и по заявкам на дому.