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Политика

Руководитель без команды ничего из себя не представляет – Борис Елкин

Руководитель без команды ничего из себя не представляет, уверен глава администрации Пскова Борис Елкин. Своё мнение он озвучил в эфире программы «Первый на седьмом» на радио «7 НЕБО».

«Ни один руководитель не сможет прожить без исполнителей», - добавил Борис Елкин.

По его словам, в администрации Пскова много хороших специалистов, рост и дальнейшее развитие которых активно поощряются руководством. «Есть молодые кадры, у которых не иссяк энтузиазм. Они готовы развиваться и двигаться дальше», - отметил Борис Елкин.

«Я всегда критично отношусь к своей работе и к работе подчиненных. Конечно, у сотрудников бывают ошибки, но кто не ошибается, тот не работает», - заключил глава администрации Пскова.

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