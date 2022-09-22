Стали известны имена пилотов экипажей в ралли «Пушкинские Горы – 2022»
Федерация автоспорта Псковской области опубликовала предварительный список экипажей, заявленных в ралли «Пушкинские Горы – 2022» финального этапа Кубка России. Псковскую область представят три экипажа из 34.
В финальном этапе Кубка России примут также участие пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Петрозаводска, Казани, Тулы, Перми, Челябинска и Минска.
Напомним, что финальный этап Кубка России «Пушкинские Горы» стартует 1 октября.
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