В Псковской области проходит голосование на референдумах о вхождении в состав РФ

15:10, 23 сентября 2022, ПАИ

Голосование на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России началось в Псковской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области в Telegram-канале.

Комиссии, образованные из числа граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, организуют голосование как непосредственно на участках, так и с выездом членов комиссий по предварительным заявкам.

Адреса избирательных участков, график их работы можно уточнить по телефону регионального центра 8-800-222-17-05.