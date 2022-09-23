Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Псковской области проходит голосование на референдумах о вхождении в состав РФ

Голосование на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России началось в Псковской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области в Telegram-канале. 

Комиссии, образованные из числа граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, организуют голосование как непосредственно на участках, так и с выездом членов комиссий по предварительным заявкам. 

Адреса избирательных участков, график их работы можно уточнить по телефону регионального центра 8-800-222-17-05. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 сентября 2022

В Псковской области проходит голосование на референдумах о вхождении в состав РФ
23 сентября 2022

В Новоржевском районе избрали председателя Собрания нового созыва

23 сентября 2022

Интерес псковичей к ДЭГ высок – Анна Садовникова
23 сентября 2022

Началась трансляция сессии Псковской гордумы
23 сентября 2022

ПАИ в прямом эфире будет транслировать сессию Псковской гордумы
23 сентября 2022

Референдумы о вхождении в состав РФ стартуют сегодня
22 сентября 2022

Материнский капитал в России планируют проиндексировать на 12,4%
22 сентября 2022

Галина Невалённая: Жители части Украины положительно оценили своё будущее в составе РФ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...