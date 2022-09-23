Умер режиссер Владимир Краснопольский

16:40, 23 сентября 2022, ПАИ

На 90-м году жизни умер советский и российский режиссер, народный артист РСФСР Владимир Краснопольский. Об этом сообщает РБК.

Среди его работ: сериалы «Тени исчезают в полдень» (1971), «Вечный зов» (1973), «Ермак» (1996), «Две судьбы» (2002). Краснопольский – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер орденов «Знак Почета», «Орден Почета», «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).