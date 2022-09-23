Карантин по повилике установлен в Невельском районе

17:43, 23 сентября 2022, ПАИ

Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону на земельном участке в Невельском районе. Особый режим введён на общей площади 11,6 га, из них очаг – 3 га, буферная зона – 8,6 га. Также управлением Россельхознадзора разработана программа локализации и ликвидации карантинного объекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе на участке общей площадью 11,6 га, расположенном у деревни Кожемячкино, был проведен мониторинг фитосанитарного состояния земель сельскохозяйственного назначения. «В результате мониторинга государственными инспекторами ведомства в границах указанного земельного участка выявлено наличие карантинного сорного растения – повилика (Cuscuta sp.sp.)», – говорится в сообщении.

В карантинной фитосанитарной зоне запрещается выращивание и реализация семенного посадочного материала в течение 3 лет до полной ликвидации карантинного объекта.