Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Карантин по повилике установлен в Невельском районе

Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону на земельном участке в Невельском районе. Особый режим введён на общей площади 11,6 га, из них очаг – 3 га, буферная зона – 8,6 га. Также управлением Россельхознадзора разработана программа локализации и ликвидации карантинного объекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе на участке общей площадью 11,6 га, расположенном у деревни Кожемячкино, был проведен мониторинг фитосанитарного состояния земель сельскохозяйственного назначения. «В результате мониторинга государственными инспекторами ведомства в границах указанного земельного участка выявлено наличие карантинного сорного растения – повилика (Cuscuta sp.sp.)», – говорится в сообщении.

В карантинной фитосанитарной зоне запрещается выращивание и реализация семенного посадочного материала в течение 3 лет до полной ликвидации карантинного объекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 сентября 2022

Назад в большую семью. 81-й выпуск «Псковского телеграма»
23 сентября 2022

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ Михаил Ведерников: Происходят непростые, судьбоносные события
23 сентября 2022

В Изборско-Мальской долине второй раз пройдёт трек-поход «Молодёжный»
23 сентября 2022

Митинг в поддержку референдумов на Украине проходит в Пскове
23 сентября 2022

Псковский губернатор рассказал о фейках про мобилизацию
23 сентября 2022

Глава Псковского облсовпрофа: Нам нужны единение и победа Русского мира
23 сентября 2022

Порядок вручения повесток о частичной мобилизации разъяснили псковичам
23 сентября 2022

Глава ВГА Бериславского района обратился к псковичам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...