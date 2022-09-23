Назад в большую семью. 81-й выпуск «Псковского телеграма»

18:41, 23 сентября 2022, ПАИ

Очередной 81-й выпуск «Псковского телеграма» на сайте ПАИ. Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России, частичная мобилизация породили целый шквал информационных диверсий и фейков, в формировании части которых активное участие принимают и бывшие псковичи, ныне работающие в Латвии. О том, как реагирует на фейки телеграм-пространство, — в новом выпуске «Псковского телеграма».

Кроме того, в программе — реакция Пугачёвой и на Пугачёву, когда маэстро Гергиев снова приедет в Псков, почему третьеклассница порой лучше матёрого журналиста и что наконец делать с коронавирусом, который порядком достал.