«Единая Россия»: Мобилизованные получат кредитные каникулы

14:04, 24 сентября 2022, ПАИ

Речь идёт защите трудовых прав и дополнительных финансовых гарантиях мобилизованных. «Единая Россия» внесла законопроекты о кредитных каникулах призванных по мобилизации военнослужащих и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. По сообщению сайта «Единой России», об этом сказал секретарь генсовета Андрей Турчак.

Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — пояснил Андрей Турчак.

Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.

«В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения о сохранении рабочих мест коснутся гражданских служащих», — заключил Андрей Турчак.

Изменения в том числе системно закрепят меры, предусмотренные постановлением правительства.

По законопроекту о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок.

«Кроме того, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдёт полное или частичное гашение его кредита. Мы должны позаботиться о семьях наших погибших героев, чтобы им не пришлось выплачивать долги. Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдёт и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели», — добавил Андрей Турчак.

По его словам, вопросы выплаты кредитов далеко не все, но самые актуальные сегодня.

«Единая Россия» оперативно закрывает эти законодательные пробелы. Сейчас наша задача — предоставить максимально возможную защиту мобилизованным и их семьям. И мы продолжим эту работу», — резюмировал секретарь генсовета партии.

Помимо этого, партия готова внести изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ о введении кредитных каникул для мобилизованных граждан. Это даст возможность поддержать мобилизованных граждан и их семьи, позволит не допустить негативных последствий из-за невозможности своевременно произвести выплаты по ипотеке и другим кредитам.

Также «Единая Россия» предлагает ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников СВО. Речь идёт как о добровольцах, так и о тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил депутат от «Единой России», член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский.

В проработке у партии и ряд других инициатив: о предоставлении академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в СВО (инициатива направлена в Минпросвещения и Минобразования), бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий, бесплатном двухразовом питании в школе для детей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и другие.

Начали поступать первые заявления от депутатов фракции «Единой России» в Госдуме с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ. Они будут рассмотрены Минобороны РФ. В числе желающих председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Все, кто сегодня говорит, что депутаты, пользуясь своим мандатом, на убой отправляют наших ребят на войну, – это люди, которые хотят внести раскол в нашем обществе. В самый трудный момент для своей страны они просто работают на чужую страну. Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше прекрасно помнят. Те, кто не помнят, молодёжь могут посмотреть уроки истории. Только вместе, сообща, объединившись вокруг нашего президента мы можем победить. И мы обязательно победим!» — сказал Дмитрий Хубезов.

Отметим, что «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 13 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн — медикаменты. 60% гумпомощи, отправленной в Донбасс и на освобождённые территории, собрано региональными отделениями «Единой России».