Студенты ПсковГУ присоединились к Всероссийской акции «Письма защитникам Отечества»

16:45, 24 сентября 2022, ПАИ

Студенты колледжа ПсковГУ, обучающиеся по специальности «туризм», приняли участие во Всероссийской студенческой акции «Письма защитникам Отечества». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

«Ребята написали тёплые, идущие от сердца слова поддержки и надежды «Всё будет хорошо!», «Мы ждём вас!», «Возвращайтесь!», уточняется в сообщении.

В целях поддержки российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, Департамент государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России совместно с Московским финансово-промышленным университетом «Синергия» проводит Всероссийскую студенческую акцию «Письма защитникам Отечества».

В рамках акции обучающиеся в образовательных организациях высшего образования могут направить письма российским военнослужащим, находящимся на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины. Организованы централизованный сбор и последующая доставка писем в зону проведения специальной военной операции.