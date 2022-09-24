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Студенты ПсковГУ присоединились к Всероссийской акции «Письма защитникам Отечества»

Фото: ПсковГУ

Студенты колледжа ПсковГУ, обучающиеся по специальности «туризм», приняли участие во Всероссийской студенческой акции «Письма защитникам Отечества». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

«Ребята написали тёплые, идущие от сердца слова поддержки и надежды «Всё будет хорошо!», «Мы ждём вас!», «Возвращайтесь!», уточняется в сообщении.

В целях поддержки российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, Департамент государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России совместно с Московским финансово-промышленным университетом «Синергия» проводит Всероссийскую студенческую акцию «Письма защитникам Отечества».

В рамках акции обучающиеся в образовательных организациях высшего образования могут направить письма российским военнослужащим, находящимся на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины. Организованы централизованный сбор и последующая доставка писем в зону проведения специальной военной операции.

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