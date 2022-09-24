ФОТОФАКТ В Новоржевском доме культуры сделан ремонт лестничного пролёта
В Новоржевском районном доме культуры завершены отделочные работы лестничного пролёта здания. Об этом сообщает группа «СБУК Новоржевский РКСК» в соцсети «Вконтакте».
Работы были включены в план капитального ремонта кровли здания. Качеством работ работники остались довольны.
«Мы ещё шторы повесим и фотографии нашей самодеятельности — и будет просто сногсшибательно!» — комментируют пост авторы.
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