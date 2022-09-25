Свалки по всему берегу реки Великой обнаружила псковичка

18:58, 25 сентября 2022, ПАИ

Псковичка Татьяна Суворкина ищет единомышленников в решении проблемы несанкционированных свалок на берегу реки Великая.

Склоны берега от Крестовского лужка до д. Батьковичи, что рядом с п. Родина усеяны мусором.

«Можно возмущаться, можно искать «виноватых», а можно потратить эмоциональный, временной, финансовый ресурс на изменение ситуации. Я ищу людей с близкими ценностями, кому не нужно объяснять, почему подобное говорит о деградации общества и зачем убирать мусор», - пишет на своей странице в соцсети «Вконтакте» Татьяна.

Жительница уверена, что решение проблемы можно найти совместными усилиями.