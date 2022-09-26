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Общество

Омбудсмен выявил «вопиющие факты бездушного отношения» к псковичам

Фото: сайт регионального омбудсмена

Вопросы соблюдения прав и свобод жителей Бежаницкого района обсудили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и прокурор района Александр Пчёлкин. Об этом Псковскому агентству информации сообщил региональный омбудсмен.

Стороны говорили о правах на охрану здоровья и оказание качественной медицинской помощи, криминогенной ситуации и работе органов полиции по защите граждан от преступных посягательств. Александр Пчёлкин рассказал о мерах, которые принимает районная прокуратура для восстановления прав жителей Бежаницкого района в случае их нарушения органами власти, организациями, должностными лицами.

В ходе беседы Дмитрий Шахов поблагодарил прокурора района за профессиональные и результативные действия по защите прав жительницы района, ребёнок которой получил некачественную медпомощь.

Региональный омбудсмен отметил, что совместная работа с прокурором района позволила оперативно принять комплекс мер по защите прав граждан и добиться справедливого и законного судебного решения, которое направлено на возмещение вреда.

«Сожалею, что органы государственного здравоохранения и подведомственное учреждение не смогли проявить не только чувство сострадания и сочувствия, но и добровольно, без указаний правозащитных органов, принять необходимые меры по заглаживанию вреда, причиненного гражданам своими непрофессиональными действиями, отметил региональный омбудсмен. На вопиющие факты бездушного отношения к гражданам уполномоченный по правам человека обратил внимание в своем ежегодном докладе о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области в 2021 году», - говорится в сообщении. 

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