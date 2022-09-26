В Великих Луках отремонтируют стоматологическую поликлинику

15:08, 26 сентября 2022, ПАИ

Средства из федерального бюджета будут направлены на ремонт Великолукской стоматологической поликлиники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковская область получит дополнительно до конца года более 4 млн рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Распоряжение о распределении средств из федерального бюджета среди субъектов РФ подписал 26 сентября председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего в субъекты РФ будет направлено свыше 3 млрд рублей. Финансирование получат 46 регионов. На федеральные средства будет закуплено более 1,6 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских аппаратов, и свыше 20 специализированных автомобилей для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы, что особенно важно для жителей удалённых территорий.

Часть выделенных денег пойдет на закупку и монтаж более 20 быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, федеральное финансирование поможет капитально отремонтировать 90 медицинских учреждений.