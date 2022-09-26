ПАИ признано самым цитируемым СМИ региона по итогам недели

15:57, 26 сентября 2022, ПАИ

Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам недели с 19 по 25 сентября. Такие данные представила компания «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Кроме того, у телеканала «Первый Псковский» (входит в АНО ИД «Медиацентр 60») индекс цитируемости составляет 0,93 – это второе место в рейтинге. Первое место у местной ленты новостей, входящей в холдинг «Гражданская пресса» (индекс цитируемости – 1,7), замыкает тройку лидеров ГТРК «Псков» с ИЦ 0,82. Псковское агентство информации расположилось на четвертой строке с показателем цитируемости 0,63.

Самые цитируемые темы Псковского агентства информации по итогам недели: