ПАИ признано самым цитируемым СМИ региона по итогам недели
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам недели с 19 по 25 сентября. Такие данные представила компания «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
Кроме того, у телеканала «Первый Псковский» (входит в АНО ИД «Медиацентр 60») индекс цитируемости составляет 0,93 – это второе место в рейтинге. Первое место у местной ленты новостей, входящей в холдинг «Гражданская пресса» (индекс цитируемости – 1,7), замыкает тройку лидеров ГТРК «Псков» с ИЦ 0,82. Псковское агентство информации расположилось на четвертой строке с показателем цитируемости 0,63.
Самые цитируемые темы Псковского агентства информации по итогам недели:
- Немодный Крым. Турпоток обойдет республику стороной на новогодние праздники
- Горячая линия Минобрнауки: аспиранты не подлежат частичной мобилизации
- Военный самолет обнаружили поисковики в Псковской области
- Почему не во всех домах подключили отопление в Пскове 2022: отвечает глава администрации
- Всемирный день без автомобиля отмечают 22 сентября.
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