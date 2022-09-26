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Общество

О льготах и выплатах для мобилизованных рассказал колл-центр 122

Мобилизованным граждаам положены льготы и выплаты. Фото РИА Калмыкия

Telegram-канал «Объясняем.рф» опубликовал вопросы и ответы кол-центра 122 о частичной мобилизации.

Как будет оплачена служба мобилизованных? Какие выплаты и льготы им положены?

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы. 

Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы.

Коммунальные: 

- компенсация платы за наём и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые: 

- освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;

- освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади;

- льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские:

- после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;

- оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы:

- возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;

- дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;

- возможность получить дополнительное профессиональное образование;

- ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;

- ежемесячная денежная выплата, более 3000 руб., по состоянию на сентябрь 2022 год;

- пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии. 

По решению глав субъектов также вводятся дополнительные стимулирующие выплаты.

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