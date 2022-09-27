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Общество

Более 100 метров водопровода заменят в псковской деревне Родина

В псковской деревне Родина начаты работы по замене участка водопровода протяженностью около 100 метров. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на личной странице в соцсети «ВКонтакте». 

В результате ремонта водопровода качественное водоснабжение появится у жителей улиц Береговая и Садовая.

На первом этапе разработана смета и заключено соглашение с администрацией сельского поселения «Завеличенская волость».

«Ранее на данной территории система водоснабжения была построена хозяйственным способом. Владельцами частных домовладений производилось самовольное подключение к системе централизованного водоснабжения. От центрального водопровода в жилом секторе по частным земельным участкам были проложены врезки до домовладений, без устройства колодцев, с низкой пропускной способностью, без запорной регулирующей арматуры и приборов учета коммунального ресурса. Замена данного участка системы водоснабжения позволит обеспечить бесперебойную круглосуточную подачу холодной воды потребителям», - прокомментировала Наталья Федорова. 

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