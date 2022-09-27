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День воспитателя и Всемирный день туризма отмечаются в России 27 сентября

День воспитателя и всех дошкольных работников и Всемирный день туризма отмечаются в России 27 сентября. 

Как сообщает портал «Календарь событий», день воспитателя и всех дошкольных работников был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года №703-р данный праздник был установлен на государственном уровне, что «будет способствовать повышению престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений, исходя из приоритетов государственной политики в области защиты детства и развития социальных институтов».

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят устав Всемирной туристской организации.

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