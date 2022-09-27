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Общество

Борис Елкин поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Глава администрации города Пскова Борис Елкин поздравил псковских воспитателей с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале. 

 

«Около 2600 работников дошкольного образования Пскова отмечают сегодня профессиональный праздник. Воспитатели, логопеды, дефектологи, психологи, музыкальные и социальные работники, инструкторы физкультуры, методисты. Благодаря людям этих профессий в жизни каждого ребенка есть детский сад. Место, где любят и ждут, учат дружить и познавать мир, помогают развиваться и заменяют родителей, пока те на работе», - говорится в сообщении.

Сейчас в Пскове работает 59 дошкольных учреждений, которые посещают более 12 тысяч детей. Благодаря национальному проекту «Демография» за последние два года построено 5 новых детских садов и 2 ясельные пристройки, еще один сад открылся благодаря государственно-частному партнерству. Около 1400 детишек получили современные условия для развития.

«Но главная ценность – конечно, кадры. Дорогие работники дошкольного образования! Спасибо вам за мудрость и терпение, за чуткость и тепло, которые дарите нашим детям! Желаю вам успехов и благодарных воспитанников», - отметил Борис Елкин.

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